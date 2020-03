Vettel na afgelasting eerste 4 GP’s: ‘Je leert dat de wereld niet om F1 draait’

Sebastian Vettel plaatst het schrappen van de eerste 4 GP’s van het seizoen in perspectief. Hoewel de Duitser het jammer vindt dat hij nog niet aan het nieuwe kan beginnen, beseft hij dat er momenteel grotere problemen zijn. “Als je 15 jaar oud bent en nog in de karts zit, is je perspectief heel anders dan als je 30 bent.”

Als een van de oudere coureurs in de paddock heeft Vettel al heel wat meegemaakt in de Formule 1. Vettel kan het uitstellen de openingsrace in Melbourne en de volgende drie GP’s perfect plaatsen. “Dat heeft denk ik ook wat te maken met perspectief”, vertelt Vettel aan Motorsport.com. “Als je 15 jaar oud bent en nog in de karts zit, is je perspectief heel anders dan als je 30 bent. Dat is dus iets wat het leven ons leert.”

Lees ook: Tijdlijn: Hoe de Formule 1 in 12 tijd uur hard ten onder ging down under

Vettel beseft dat de Formule 1 minder belangrijk is dan de gezondheid en welzijn van betrokken en mensen in het algemeen. “Het zou onwetend zijn om te denken dat de F1 het centrum van het universum is en dat alles om de F1 draait. Met drie kinderen en een bepaalde leeftijd denk ik dat ik oud genoeg ben om te begrijpen dat dit niet het geval is”, legt Vettel uit. Maar dat verandert niets aan zijn liefde voor de sport. “Dat gezegd zijnde is Formule 1 natuurlijk mijn passie. Het is een belangrijk deel van mijn leven.”

Volgens Vettel is het normaal dat jonge coureurs de gebeurtenissen van de laatste dagen anders zouden ervaren. “Het is ook eerlijk om te zeggen dat er 10, 15 jaar geleden voor mij ook niets anders dan racen was. Zoals ik al zei, is dit volgens mij iets wat het leven je leert. Het is de ervaring die je opdoet en dergelijke.”

Lees ook: Organisator over alternatieve datum Australische GP: ‘Zeg nooit nooit in F1’