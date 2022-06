Sebastian Vettel kan er na de Grand Prix van Azerbeidzjan wel om lachen: de ervaren Duitser vocht zich naar de zesde plek, ondanks dat hij in duel met Esteban Ocon even ‘de nooduitgang’ moest nemen.

“Ik was er eigenlijk al voorbij, maar remde wat te laat omdat ik dacht dat hij nog door zou knokken. Ik wist dat echter niet zeker en nam daarom maar de ‘nooduitgang'”, verwijst Vettel in gesprek met F1TV naar hoe hij in de uitloopzone terechtkwam, al kreeg hij zijn Aston Martin met een snelle spin ook weer snel in het rechte spoor. Het kostte hem echter wel tijdelijk wat posities.

Lees ook: Verstappen leidt Red Bull in Bakoe naar één-twee, dubbele uitvalbeurt Ferrari

“Zonder dat voorval, hadden we om de vijfde plaats kunnen vechten”, denkt Vettel, “al is dit alsnog een goed resultaat.” Hij is er ook heel blij mee, zegt de Duitser. “Dit is ook heel goed voor het moreel binnen het team”, weet Vettel, wiens werkgever Aston Martin natuurlijk een lastige seizoensstart achter de rug heeft. Het team weet echter steeds meer uit de – in Spanje flink geüpdatete – auto te halen, zegt hij.

“Dit is voor iedereen op onze thuisbasis in Silverstone een goed resultaat”, beseft Vettel, die ook nog lof heeft voor zijn eigen pitcrew: “We maakten een top pitstop, waarmee we (tijdelijk, red.) voor Mercedes en Lewis Hamilton kwamen.” Vettel zelf liet daarna ook een sterk staaltje bandenmanagement zien, door zijn setje harde Pirelli’s meer dan veertig ronden in leven te houden.

Lees ook: Wolff: ‘Alle coureurs erkennen dat porpoising een probleem is, behalve Alonso’