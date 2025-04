Sebastian Vettel neemt het op voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen is niet al te succesvol aan zijn nieuwe baan bij Ferrari begonnen, met een zege in de sprintrace van China als voorlopig beste resultaat. Vettel, zelf ook coureur geweest voor het Italiaanse team, vindt het niet gek dat Hamilton nog zo moet wennen en daardoor nog niet op de top van zijn kunnen rondrijdt.

Lewis Hamilton beleeft geen droomstart aan zijn avontuur bij Ferrari. De Brit staat momenteel met 25 punten op zijn naam zevende in het coureurskampioenschap. Hamilton staat daarbij achter zijn opvolger bij Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. Sebastian Vettel, die tussen 2015 en 2020 ook bij de Scuderia reed, snapt wel dat de zevenvoudig wereldkampioen nog zo moet wennen.

“Het is een grote stap, een grote verandering in de (werk)cultuur ook”, vertelt Vettel aan Sky Sport F1 over Hamiltons huidige situatie. “Op dit moment is Hamilton denk ik heel erg gefocust op het racen en de auto. Maar je aanpassen aan een nieuw team is niet alleen gericht op het rijden. Het stuur, bijvoorbeeld. Hij heeft deze al aangepast, maar het is toch een heel ander exemplaar dan wat hij had (bij Mercedes, red.).”

Vettel vindt het daarom niet gek dat Hamilton nog niet goed met de top van het veld kan meekomen. “Hij heeft tijd nodig om zich aan te passen, en het vraagt ook om veel hersencapaciteit. Capaciteit die je anders beschikbaar had voor het racen.”

‘Dat knaagt aan je’

Hamilton kwam met veel ambitie naar het team van Ferrari, maar lijkt voorlopig niet mee te dingen naar de titel. Vettel won zelf nog veertien keer een Grand Prix als coureur voor het Italiaanse team, maar kon niet meer een vijfde titel aan zijn palmares toevoegen. De Duitser verwacht daarom dat Hamilton ook momenteel teleurgesteld in de SF-25 rondrijdt.

“Ik weet dat hij heel veel ambitie en hele hoge verwachtingen heeft. Waarschijnlijk is hij momenteel daarom niet blij met zichzelf, met hoe competitief hij is. Dat knaagt aan je. Maar hij is niet voor niets de succesvolste coureur ooit. Hij werkt keihard om alle problemen op te lossen, en op een niveau te komen waar hij blij mee is”, sluit Vettel af.

