Vettel over double header: ‘Nog minder ruimte voor fouten’

Sebastian Vettel begint volgende week aan zijn veertiende seizoen in de Formule 1. De Duitser zal, net als de rest van de sport, voor het eerst twee opeenvolgende races op eenzelfde circuit meemaken. Volgens Vettel zal dat voor extra analyses zorgen, maar ook voor minder ruimte om fouten te maken.

Met de Grote Prijzen van Oostenrijk en Steiermark in het verschiet zal de Formule 1 voor het eerst in haar geschiedenis twee opeenvolgende races op hetzelfde circuit organiseren. “Ik heb geen ervaring om een ​​week later terug te gaan naar hetzelfde circuit en een tweede race te rijden, maar ik draai al een tijdje mee”, vertelt Vettel.

Volgens de Duitser zal het finetunen van de strategie belangrijk zijn tijdens het tweede weekend op de Red Bull Ring. “Ik denk dat we de race van nabij moeten bekijken om de strategie te herzien. Zeven dagen later krijgen we opnieuw een kans, dat is een primeur. We zullen zien hoe we die uitdaging aanpakken.”

Ook de ruimte voor fouten zal volgens Vettel veel kleiner zijn. “De nood aan perfectie zal tijdens het tweede weekend nog hoger zijn, dan er is ook nog minder ruimte voor fouten.”

