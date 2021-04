Sebastian Vettel kende een moeizame start van het seizoen met zijn nieuwe team Aston Martin. In Bahrein ging er veel fout, maar de sfeer in het team is nog steeds goed, zegt Vettel.

In Bahrein kwam Vettel niet verder dan Q1, kreeg hij een gridstraf voor het negeren van de gele vlaggen veroorzaakt door Nikita Mazepin en ontving hij tijdens de race ook nog een tijdstraf voor het aantikken van Esteban Ocon bij het aanremmen voor bocht 1. “Het belangrijkste is dat ik weet wat er fout ging”, zegt Vettel.

Lees ook: Leclerc geeft cadeau Ferrari aan prins van Monaco: ‘Had geen ruimte in woonkamer’

“Je probeert ervan te leren. Ik ben er vrij zeker van dat het niet nog een keer zou gebeuren, maar er zijn altijd dingen die je kunt leren van je fouten en de fouten van anderen”, aldus Vettel. De viervoudig wereldkampioen moest in Bahrein ook nog steeds veel van zijn nieuwe Aston Martin te weten komen. “We hebben wat over onze auto geleerd, begrepen waar hij wil zijn en proberen daar vorm aan te geven.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Vettel kon op flink wat kritiek rekenen voor de knullige manier waarop hij tijdens de race in Bahrein tegen Ocon aanreed, maar zegt zelf daar niet gefrustreerd over te zijn: “Frustratie is niet het juiste woord, want frustratie leidt tot niets.”

Lees ook: VT1: Mercedes leidt de dans op Imola nipt voor Verstappen

Aston Martin Teambaas Otmar Szafnauer zei eerder dat het nieuwe regelement voor 2021 low-rake teams zoals Mercedes en zijn team harder raakt dan anderen. Toch waren de twee auto’s van Mercedes weer de snelsten tijdens de eerste vrije training in Imola. Reden dus ook voor Vettel om optimistisch te blijven: “Ik denk dat we goed voorbereid zijn en we zien wel hoe ver we komen.”