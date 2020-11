Vettel over zijn situatie bij Ferrari: ‘Ben minder betrokken bij dingen dan vroeger’

Sebastian Vettel ruilt Ferrari aan het einde van het seizoen voor Aston Martin. De Scuderia besloot nog voor het begin van dit ‘corona-seizoen’ afscheid te nemen van de Duitser, en dat heeft zo zijn gevolgen gehad voor de relatie. “Het is geen echte liefdesrelatie meer.”

Voor Sebastian Vettel is 2020 een bewogen jaar. In mei raakte bekend dat hij Ferrari na zes seizoenen aan het einde van het jaar ging verlaten en toen er vanaf juli weer geracet werd, vond de Duitser nooit het echt goede ritme. Afgelopen weekend weekend in Turkije stond Vettel voor het eerst sinds Mexico vorig jaar weer op het podium.

“Dit jaar is en blijft gewoon lastig”, vertelt Vettel in gesprek met Die Zeit. “Ik merk ook wel wat twijfel bij mezelf, omdat ik het gewoonweg nog niet goed voor elkaar heb gekregen.” Hoewel Vettel kritisch is voor zichzelf, heeft ook zijn situatie bij Ferrari niet geholpen. “De huidige situatie is niet bepaald de makkelijkste: de verhouding tussen het team en mij is ‘bevroren’, om het zo maar te omschrijven. Het is geen echte liefdesrelatie meer”, stelt de viervoudig wereldkampioen.

“Sinds bekend is dat onze wegen scheiden, is de situatie anders. Ik ben niet meer zoveel bij dingen betrokken als vroeger”, zegt Vettel, die benadrukt dat hij wel nog steeds zijn werk doet. “Daarmee wil ik niet zeggen dat ik mijn tijd alleen nog maar uitzit, maar de focus ligt wel puur op dingen die nu en in de zeer nabije toekomst spelen. Alle zaken die ook maar iets verder gaan dan dat, daar mag ik me niet meer mee bemoeien. Uiteindelijk zou mij dat ook niets meer brengen en Ferrari evenmin”, beseft de Duitser.

