Vettel (P13) mist grip en slipstream en baalt van strategie Ferrari

Sebastian Vettel zocht in Q2 van de kwalificatie voor de Grand Prix van Sakhir tevergeefs naar een slipstream en grip, en eindigde als dertiende. Teamgenoot Charles Leclerc deed het stukken beter, met P4.

“Ik dacht dat het beter zou gaan”, geeft Vettel in gesprek met Ziggo Sport toe. Waar het dan mis ging voor de Duitser? “We hadden geen goede slipstream en ik verloor ook veel tijd in de tweede sector van het rondje, waar ik de grip niet kon vinden.”

Waar Vettel verder naar wijst, is de in zijn ogen raadselachtige strategie van Ferrari. “Die tweede run in Q2 sloeg namelijk nergens op”, draait hij daar niet omheen.

“We gingen daarin naar buiten zonder iemand voor ons”, verklaart hij waarom hij dus geen slipstream kon krijgen. Daarnaast stuurde de Scuderia hem voor die run weer met mediums naar buiten, in plaats van op softs. “Jammer, want nu is dat setje dus ook al gebruikt.” Vettel deed daarna overigens nog wel softs onder, maar daarop lukte het om bovenstaande redenen dus ook niet.

