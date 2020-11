Vettel probeerde alles met Ferrari: ‘Maar uiteindelijk hebben we gefaald’

2020 is allesbehalve een glorieuze afscheidstournee gebleken voor Sebastian Vettel. De Duitser hoorde al voor aanvang van deze verstoorde F1-jaargang dat hij mocht vertrekken bij Ferrari. Ondanks de pijnlijke break-up, de matige SF1000 en het ogenschijnlijke gebrek aan steun binnen het team blijft Vettel netjes maar hij moet ook toegeven: “Het is niet bepaald een liefdesrelatie meer.”

In gesprek met het Duitse weekblad Die Zeit geeft Vettel een inkijkje in de huidige staat van zijn relatie met Ferrari. De illustere renstal was een droom voor Vettel, zo graag wilde hij er wereldtitels winnen en in de voetsporen treden van zijn idool Michael Schumacher. Hij kwam in de buurt maar moest altijd zijn meerdere erkennen in Mercedes.

“Als team hebben we ongelooflijk veel geprobeerd de afgelopen jaren maar uiteindelijk hebben we gewoon gefaald, dat is hard. We hebben nou eenmaal niet gewonnen en ik heb daar echt wel mijn aandeel in gehad. Maar dat is ook de reden waarom ik juist enorm uitkijk naar volgend jaar om iets nieuws te beginnen”, aldus Vettel die aan het eind van 2020 overstapt naar Aston Martin, het huidige Racing Point. Afgelopen weekend scoorde hij in Istanbul mogelijk zijn laatste podium voor Ferrari.

Hij zei het aan het begin van dit seizoen en zegt het ook nu, met nog drie races te gaan. “Uit respect voor het team wil ik het er het beste van maken, ik heb daar wel voldoende eergevoel voor. Ook al zijn we nu niet goed genoeg voor de hoofdprijzen, er wordt nog met dezelfde toewijding gewerkt als tijdens de periodes waarin het beter ging. Maar het is wel een andere situatie nu de doelen waar we in het verleden voor hebben gevochten niet meer haalbaar zijn.”

De wijze waarop Ferrari de Duitser aan de kant heeft gezet, verdiende niet de schoonheidsprijs. Bij de later afgelaste seizoensopener in Melbourne werd er nog het vertrouwen uitgesproken in Vettel, dat was er in juni niet meer: Binotto belde Vettel om ‘het uit te maken’.

“Zoals de situatie nu is, is niet makkelijk. De relatie tussen mij en Ferrari is bekoeld, het is niet bepaald een liefdesrelatie. Ik ben veel minder betrokken bij dingen dan vroeger. Ik ben niet aan het aftellen maar ik concentreer me alleen op zaken die nu of op korte termijn spelen. Alles wat daarna gebeurt, daar mag ik me niet meer mee bemoeien.”