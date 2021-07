De Grand Prix van Groot-Brittannië opende zondag de deuren voor 140.000 toeschouwers. De tribunes van Silverstone zaten stampvol met Britse Fans. Een grote stap voor de Formule 1, maar ook een met de nodige gevolgen. Toeschouwers laten een hoop troep achter en dus besloot Sebastian Vettel na afloop van de race een bezoek te brengen aan de tribunes om ze schoon te vegen.

De race van Vettel zat er zondag voor het vallen van de vlag al op. Met een koelingsprobleem viel de Duitser uit in de eerste thuisrace van zijn team Aston Martin sinds de terugkeer van het team in de Formule 1. Toch bleef Vettel nog even plakken op het circuit van Silverstone. Niet alleen om zijn teamgenoot Lance Stroll aan te moedigen, maar ook om na afloop vuilnis in te zamelen.

Als leider van een groep weldoeners verschijnt Vettel op de tribunes waar men hem drie uur eerder nog met 300km/h voorbij heeft zien razen. Gewapend met handschoenen en vuilniszakken begint de groep afval op te rapen en weg te gooien. Niet iedereen van de 140.000 fans heeft de moeite genomen zijn troep naar een vuilnisbak te brengen.



(Bron: Twitter @AstonMartinF1)

Vettel ergerde zich al langere tijd aan het afval dat fans op de tribunes achterlieten. De Duitser creëerde daarom een plan om samen met een tiental Aston Martin-fans de handen uit de mouwen te steken en iets aan de vervuiling te doen. Aston Martin is uiteraard trots op de actie van hun coureur. “De Britse Grand Prix zit erop, maar de race om de planeet te redden eindigt nooit voor Seb”, twittert het team.

Op verschillende manieren zette Vettel zich eerder dit seizoen al in voor duurzaamheid. Zo ging hij in Oostenrijk langs bij een basisschool om samen een ‘bijenhotel’ te bouwen en liep hij tijdens de lockdown in 2020 stage bij een biologische boerderij. “Het idee erachter is om wat meer ruimte te creëren voor insecten. In het bijzonder bijen, zodat ze meer ruimte hebben waar ze kunnen gedijen en leven”, vertelde Vettel over zijn project in Stiermarken.

Vandaag brengt Vettel ook nog een bezoek aan een afvalverbrandingsinstallatie in Engeland. Hij wil zichzelf en anderen daarmee bewust maken van wat er gebeurt met achtergebleven afval en hoe meer afval kan worden vermeden.