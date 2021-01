Vettel: ‘Situatie Aston Martin niet met beginjaren bij Red Bull te vergelijken’

Het team van Aston Martin heeft van buitenaf misschien wel wat weg van het Red Bull waar Sebastian Vettel eerder in zijn loopbaan zoveel successen boekte, maar volgens Vettel zelf is het toch echt ‘een andere situatie’.

Het Duitse F1-Insider ziet in het ambitieuze Aston Martin wel een overeenkomst met het Red Bull waarvoor Vettel van 2010 tot en met 2013 vier wereldtitels won. Red Bull was toen immers ook nog een jong team (het maakte pas in 2005 haar Formule 1-entree, red.) in opbouw, met een van haar voorganger overgenomen Britse basis en miljardair als financier.

“Op papier zijn er inderdaad wat overeenkomsten”, erkent Vettel, maar: “Ik vind de situatie toch niet te vergelijken.” In de eerste plaats, zo legt hij uit, omdat hijzelf anders is dan toen. Bij Red Bull kwam Vettel binnen als jonge twintiger, inmiddels is hij een ervaren dertiger – en viervoudig wereldkampioen. “Ik sta zelf dus op een heel ander punt dan toen”, zegt hij.

“Ik sta er beter voor, met veel meer ervaring en een duidelijke blik. Daarom kan je dit beginpunt voor mij ook niet vergelijken met dat destijds bij Red Bull; ik had toen immers niet de kennis die ik nu heb.” Wat hij uiteraard wel hoopt te vinden bij Aston Martin, zoals hij bij Red Bull had, is een warme omgeving die hem steun geeft. “Ik denk ook dat iedereen ergens wil werken waar mensen voor elkaar klaarstaan.”

Wie er allemaal voor hem klaarstaan, dat moet Vettel nog wel even leren: “Het zijn hier bij Aston Martin nog veel nieuwe gezichten voor me!”, vertelt de Duitser, die vorige week zijn eerste werkdag op de fabriek in Silverstone had. “Ik heb er echter vertrouwen in dat we goed kunnen samenwerken. Je moet altijd openstaan voor nieuwe ervaringen.”

