Sebastian Vettel is altijd gefascineerd geweest door de rallysport en sluit niet uit dat hij ooit meedoet aan een rally in het World Rally Championship (WRC). Vettel vindt dat rallycoureurs te weinig waardering krijgen en dat de rallysport het verdient om populairder te worden.

Vettel nam na zeventien seizoenen met vier wereldtitels op zak afscheid van de Formule 1. De Duitser heeft duidelijk gemaakt dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn gezin en zich wil richten op andere zaken in het leven.

Toch sloot Vettel een terugkeer in de autosport niet uit. Zo zou hij graag weer in de Formule 1 racen, mits dat dan een invalbeurt is op Suzuka. Bovendien heeft Vettel zijn bewondering uitgesproken over de rallysport.

In Zweden kreeg Vettel opnieuw een voorproefje van zo’n rally, aangezien hij daar deelnam aan de Race of Champions op sneeuw en ijs. In de halve finale verloor hij van landgenoot en goede vriend Mick Schumacher, die op zijn beurt in de finale ten onder ging in de strijd tegen rallylegende Mattias Ekström.

Vettel genoot van het evenement en sluit niet uit dat hij later in het World Rally Championship gaat rijden. “De coureurs zijn geweldig, zij krijgen niet de eer die zij verdienen”, zegt Vettel. “De Formule 1 is zeer populair, de rally’s zijn ook populair maar meer in de Scandinavische landen. Maar rallysport verdient het om nog populairder te worden omdat de vaardigheden ongelofelijk zijn, net als de discipline. Het is een heel andere sport”, legt de viervoudig Formule 1-kampioen uit.

Het zou volgens Vettel ‘veel werk’ zijn om deel te nemen aan een rallykampioenschap. “Maar misschien begint het na een tijdje te kriebelen. Het zou heel anders zijn, een enorme uitdaging.” In zijn vrije tijd kijkt Vettel regelmatig naar het WRC en hij bewondert met name het feit dat de coureurs ‘snel zijn zonder kerbstones en track limits‘. “Het maakt niet uit wat er naast je ligt, wat voor terrein het is of wat voor omstandigheden. Het is dus een enorme fascinatie”, besluit de oud-Formule 1-coureur.