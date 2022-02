Sebastian Vettel is verrast dat de Formule 1 heeft besloten om te stoppen met het pre-race moment om statements te maken om allerlei problemen aan te kaarten. Volgens de Duitser zijn de coureurs daar niet over ingelicht: “Ze hebben het gewoon veranderd.”

In 2020 introduceerde de Formule 1 een pre-race moment voor de coureurs om een gebaar te maken onder de term ‘We Race As One’. Meerdere coureurs besloten het aan te grijpen als knielmoment als gebaar in de strijd tegen racisme, maar dat moment kon ook aangegrepen worden om andere problemen in de wereld aan te kaarten. Dat deed ook Sebastian Vettel, die bovendien met regenboogshirts op de grid verscheen.

Maar na twee jaar verdwijnt die pre-race ceremonie, liet Formule 1-baas Stefano Domenicali weten. Het was nu tijd voor actie, in plaats van gebaren. Dat nieuws kwam als een verrassing voor Vettel. “Ze hebben het gewoon veranderd”, geeft Vettel in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1, aan. “Ik was een beetje verrast. De problemen die we aanpakken zullen niet binnen een of twee jaar verdwenen zijn en daarom was ik een beetje verrast.”

“Ik hoop dat we als coureurs een manier vinden om bij elkaar te komen en een manier vinden om nog steeds uiting te geven aan onderwerpen die voor ons belangrijk zijn”, voegt de viervoudig wereldkampioen toe. Volgens hem is er een duidelijke reden waarom de Formule 1 met dit pre-race moment stopt. “Waarschijnlijk kan het niet alle coureurs iets schelen, maar ik denk dat sommigen er wel om geven en het zal geweldig zijn om bij elkaar te komen. Maar het werd waarschijnlijk een beetje te sterk en individueel voor de zakelijke kant van de sport.”