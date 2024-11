Sebastian Vettel wijst Max Verstappen aan als zijn favoriete coureur voor de 2024-wereldtitel. Volgens de oud-Red Bull-coureur is de Limburger ‘zo gehard, zo zelfverzekerd’ dat hij ook zonder de meest dominante auto op de grid zijn vierde wereldtitel kan pakken. Daarbij komt ook dat Norris niet elke race eenvoudig meer naar de overwinning rijdt, aldus de oud-coureur.

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lando Norris bereikt tijdens de laatste races van het seizoen een hoogtepunt. De Brit komt steeds dichter bij de Nederlander in het coureurskampioenschap, en heeft zijn achterstand zelfs tot 47 punten teruggebracht. Oud-coureur Sebastian Vettel denkt echter niet dat Norris Verstappen nog kan verslaan.

LEES OOK: Stella bestempelt Verstappen als ‘één van de beste coureurs uit de F1-geschiedenis’

“Hoe graag ik ook zou willen dat we allemaal een echt spannende race tot het einde zouden hebben, ik denk dat Max nu zo gehard is, zo zelfverzekerd in zijn rijden”, geeft de Duitser op als reden waarom Verstappen zijn vierde wereldtitel zal pakken, tegenover Sky Germany. “We zien zelden fouten van hem, van zijn kant.”

‘Nog steeds sterk genoeg’

Verstappen kampt sinds de Grand Prix van China met kuren aan zijn RB20, maar ook dat zal, volgens Vettel, Norris niet helpen. “Zelfs als zijn auto misschien niet meer zo sterk is als aan het begin van het jaar, zie ik hem nog steeds als de favoriet”, vervolgt de viervoudig wereldkampioen. “Ik denk dat hij nog steeds sterk genoeg is om altijd genoeg punten te scoren. En Lando zit niet meer in een positie waarin hij elke race zo gemakkelijk kan winnen.”

LEES OOK: Leclerc vreest voor snelle McLarens: ‘Rijden een beetje achter ze aan’

“Dus ik zou zeggen dat de favorietenrol duidelijk is, en bij Max ligt. Maar als onafhankelijke toeschouwer hoop ik natuurlijk ook dat het nog dichterbij komt”, aldus Vettel. McLaren is wel aan Red Bull voorbij in het constructeurskampioenschap, en staat 29 punten voor op tweede plaats Ferrari.

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!