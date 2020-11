Vettel ziet aanknopingspunten na betere race: ‘Ik voelde me meer op mijn gemak’

Sebastian Vettel eindigde opnieuw niet in de punten, maar is toch positief over zijn weekend op Imola, ondanks dat hij slechts twaalfde werd. “Ik voelde me meer op mijn gemak in de auto.”

Vettel begon de race als veertiende en deed een lange stint op de mediumbanden. Het leek te werken, maar een pitstop van 13.2 seconden kostte hem een goed resultaat. Toch was hij tevreden over zijn race.

“Het was een betere race. De slechte pitstop hielp mij bepaald niet. Ik weet zeker dat de monteurs teleurgesteld zijn. Aan het einde van de race probeerden we het op softs, maar het was moeilijk om coureurs in te halen. Dit is absoluut niet het resultaat wat we wilden en verdienden”, vertelt de Duitser aan Sky Sports.

“Ik voelde me meer op mijn gemak, ook al is het probleem vaak erger op de zaterdag. We maken progressie, ik was zaterdag twee tienden verwijderd van Q3. Als ik me beter weet te kwalificeren, kan ik in de race meevechten voor betere posities”, aldus Vettel.

