Vettel zou Red Bull-zitje niet afwijzen: ‘Ik ben hier om te winnen’

Sebastian Vettel zegt dat hij in de Formule 1 is om te winnen en dus zal hij niet zomaar elk aanbod accepteren om in de Formule 1 te blijven racen. De Duitse viervoudig wereldkampioen zou dan ook geen nee zeggen tegen een aanbod van Red Bull, maar hij benadrukt ook dat hij geen haast heeft met het nemen van een besluit.

Het contract van Vettel bij Ferrari wordt niet verlengd en dus zit de viervoudig wereldkampioen vooralsnog zonder stoeltje voor 2021. Hij wordt met meerdere teams in verband gebracht, maar Vettel heeft nog geen besluit genomen en zegt ook geen haast te hebben.

Vettel zou geen nee zeggen tegen een terugkeer naar Red Bull. “Ik ken het team goed en heb nog steeds veel contact met de mensen daar”, vertelt Vettel tijdens de persconferentie in Oostenrijk. “Mijn aanwezigheid bij Servus TV heeft niks te maken met mijn toekomst. Ik ken het team niet meer zo goed omdat het veranderd is, maar ze hebben een auto waarmee je races kan winnen. Ik ben hier om te winnen, dus het antwoord zou waarschijnlijk ja zijn”, aldus Vettel.

Lees ook: Verstappen erkent voorsprong Mercedes: ‘Moeten nog zeker drie tienden zien te pakken’

Racing Point een mogelijkheid

Daarnaast sluit hij de deur ook niet voor Racing Point, al zal dat team wel moeten verbeteren. “Er is geen nieuws. Afgelopen week vertelde ik al dat ik niet weet wat er zal gebeuren. Het zullen belangrijke races worden voor mij”, geeft Vettel toe. “Los van dat heeft Racing Point indruk gemaakt”, vertelt hij. “Ze hebben een goede mogelijkheid om de auto dit jaar nog meer te verbeteren, maar ik heb op dit moment nog geen besluit genomen”, aldus Vettel.

Tot de mogelijkheden behoort ook een sabbatical, wat de terugkerende Fernando Alonso ook heeft gedaan. “We zien nu dat Alonso terugkeert en dat is geweldig nieuws voor de Formule 1”, vertelt Vettel. “Ik moet dit besluit voor mezelf nemen. Alles is nog mogelijk. Het hangt af van de opties. Het is geen geheim dat ik competitief ben. Ik heb veel bereikt en ben hier niet om achteraan te rijden”, geeft hij aan. Vettel geeft daarnaast toe dat hij gesprekken heeft gehad met Renault, “maar die gesprekken zijn nooit serieus geweest”, aldus de Duitser.

Lees ook: Ricciardo over terugkeer Alonso: ‘Blij dat er nog een oudje bij komt!’