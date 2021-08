Duidelijke taal van Sebastian Vettel: de Duitser vindt niet dat de als formaliteit afgewerkte Grand Prix van België punten had moeten opleveren – en zelfs geen halve punten.

Dat is dan ondanks dat Vettel zelf als vijfde finishte en daar vijf punten aan overhoudt. Hoewel hij het ten overstaan van Ziggo Sport ‘waarschijnlijk de juiste beslissing noemt’ dat het – na lang uitstel – bij twee rondjes achter de safetycar bleef, vindt hij het raar dat de Belgische optocht punten opleverde.

“We zouden hier geen punten voor moeten krijgen”, stelt Vettel onomwonden. “Dit is toch gek? Punten voor een beetje achter de safetycar aan rijden. Ik ken de regels, maar twee rondjes doen om punten te krijgen, dat is raar. Het voelt verkeerd om hier zo voor beloond te worden”, meent de Aston Martin-rijder.

Vettel benadrukt verder het vooral voor de fans ‘heel vervelend’ te vinden dat het zo liep. “Wij zaten in elk geval nog warm en droog. Voor de fans was dit vreselijk.” Toch denkt hij zoals gezegd wel dat dit ‘de juiste beslissing was’. “Want je zag gewoon niks. Als je dan op kop rijdt is het top en wil je racen, maar verder terug zie je echt niks.”

