Viaplay gaat dit seizoen nieuwe regels hanteren om het delen van accounts tegen te gaan. Vanaf 25 februari kunnen gebruikers alleen nog maar vanaf één IP-adres naar live evenementen kijken. Programma’s die niet live zijn kunnen nog wel vanaf twee verschillende adressen bekeken worden.

Streamingdiensten kampen al langer met het vraagstuk van het delen van een account. Aangezien deze diensten alleen geld verdienen met abonnementen, draait een dienst in feite verlies als één abonnement gedeeld wordt over verschillende adressen. Daarom probeerde Netflix afgelopen jaar strengere regels in te stellen om het delen van een account tegen te gaan. Ondanks de kritiek lijkt het Netflix wel meer geld op te hebben geleverd, en dus werkt Disney+ nu ook aan een soortgelijke aanpak.

Viaplay volgt hun voorbeeld

Viaplay lijkt tot dezelfde conclusie te zijn gekomen. Nu het Scandinavische bedrijf het financieel moeilijk heeft, zoekt de dienst op elke mogelijke manier naar meer inkomsten. Deze nieuwe maatregel is daar onderdeel van. Een live evenement – zoals bijvoorbeeld een F1-race – kan nu nog maar per account op één IP-adres gekeken worden. Als twee mensen op hetzelfde account dus vanuit twee verschillende locaties naar de race willen kijken, krijgen ze te zien dat dit niet langer mogelijk is. De tweede gebruiker kan nog wel andere dingen op Viaplay zien, zoals andere live evenementen en het aanbod aan films en series.

Aangezien een IP-adres afhankelijk is van het wifi-netwerk of de data die iemand gebruikt, zal dit dus niet alleen gaan om verschillende huishoudens die van hetzelfde account gebruik maken. Mensen van hetzelfde huishouden die in de trein, op het werk of in openbare ruimtes de race aan willen zetten kunnen dit ook niet doen als iemand thuis de race al zit te kijken.

Er is wel een manier om deze nieuwe regel te omzeilen. In 2024 zit bij een Viaplay-abonnement namelijk ook een gratis abonnement op F1TV inbegrepen. Aangezien de regel alleen slaat op het Viaplay-abonnement, kan de tweede gebruiker nog wel op hetzelfde moment naar F1TV kijken. Het Nederlandse commentaar van Viaplay is ook via die dienst beschikbaar. In de praktijk zal dat dus weinig verschil maken voor de kijkers.

