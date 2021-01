Video: Aston Martin verwelkomt Sebastian Vettel met nieuwe look

Het is eind januari en dus wordt er in de fabrieken druk gepast en gemeten, de auto’s zijn bijna klaar en nu wordt er gekeken of de coureurs (niet onbelangrijk) ook passen in de auto’s. Zo ook bij Aston Martin F1 waar Sebastian Vettel zijn nieuwe look showde.

Lees ook: Vettel: ‘Situatie Aston Martin niet met beginjaren bij Red Bull te vergelijken’

De Duitser begint bij het Engelse team aan een nieuw hoofdstuk, net als Aston Martin zelf natuurlijk. In de fabriek bij Silverstone wordt deze weken de laatste hand gelegd aan Aston Martins eerste Formule 1-auto nieuwe stijl, de onthulling staat gepland voor volgende maand op een nog onbekende datum.

Het is even wennen, Vettel niet meer in het rood van Ferrari maar in het traditionele racing green. Op de social media-accounts teaste Aston Martin er de hele week al op los, fans hunkeren naar ‘vers’ Vettel-beeld. De dag dat Vettel zijn stoeltje past werd door Aston Martin aangegrepen om met een video een eerste glimp te laten zien. De Duitser maakte daarbij gebruik van een parelzilveren versie van zijn kenmerkende helm. Of dit ook de uiteindelijke versie zal zijn, is nog niet duidelijk.

Lees ook: Marko ziet Aston Martin ook met Vettel niet als bedreiging voor Red Bull

En het filmpje had nog een verrassing in petto, zo bleek uit de reacties op social media: toen Vettel zijn helm afzette, kwam er een prachtige Stirling Moss-esque coup onder vandaan. Bekijk het filmpje van Aston Martin hieronder.