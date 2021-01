Video: Carlos Sainz’ eerste dag als Ferrari-coureur: ‘Je naam op zo’n Ferrari zien, dat vergeet je nooit’

Afgelopen woensdag beleefde Carlos Sainz de dag waar hij al enkele weken op wachtte. Op het testcircuit in Fiorano mocht de Spanjaard voor het eerst meters maken als Ferrari-coureur.

Op woensdag stuurde Carlos Sainz op Fiorano in alle vroegte de SF-71H uit 2018 de baan op. Uiteindelijk zou de Spanjaard meer dan 100 rondjes afleggen tijdens zijn eerste dag als Ferrari-coureur. Onder toeziend oog van vader Carlos Sainz sr. maakte de Madrileen kennis met alle procedures van Ferrari die ook in de 2021-auto niet anders zullen zijn. Formula 1 was erbij om alles op beeld vast te leggen.

De lange versie van de video kan je hier bekijken.

