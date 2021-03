VIDEO Debuut bij Red Bull van een euforische Sergio Perez: ‘Nog altijd moeilijk te geloven dit’

Het was niet zomaar een kwestie van instappen en wegrijden: na jaren bij hetzelfde team gereden te hebben, moest Sergio Perez op zijn eerste dag in een Red Bull aan veel wennen. “De zitpositie, het stuur, de grip en de procedures, het is allemaal anders dan ik gewend ben”, vertelt de Mexicaan in een reportage op het Youtube-kanaal van het team.

Perez wordt gevolgd tijdens een testdag op Silverstone, op een regenachtige dag mag hij in een RB15 uit 2019 wennen aan de Red Bull-procedures. De auto zelf kan meteen op de goedkeuring van Perez rekenen, zo vertelt hij aan teambaas Christian Horner die ook komt kijken.

“De auto voelt goed gezien de omstandigheden op de baan. Ik was best verrast toen ik de pitstraat uitreed. Meestal glijd je alle kanten op wanneer het zo nat is’, vertelt Perez tevreden. “Ik heb natuurlijk heel lang voor één team gereden, dus het is best even inkomen. Het is nog steeds een Formule 1-auto, maar ik merk wel degelijk verschil. De zitpositie, het stuur, de grip en de procedures zijn allemaal verschillend van wat ik gewend ben.”

Perez merkt nog op dat het misschien beter is als teamgenoot Max Verstappen bij de komende wintertest de eerste dag voor zijn rekening neemt. “Ja, en ik denk dat dat heel logisch is. Hij heeft een beter referentiekader.” Uiteraard heeft Perez na zijn eerste F1-zege vorig seizoen warme herinneringen aan Sakhir, de baan waar het seizoen ook afgetrapt wordt. “Het is goed dat we ook in Bahrein testen. Daar testen we nu eerst en hebben we ook meteen de eerste race. Dat geeft mij meteen wat tijd om op niveau te komen.”

Duidelijk is in ieder geval dat Perez nog altijd verguld is met zijn kans bij het topteam. “Dit is jouw auto, jouw naam staat er op”, Horner wijst hem er nog eens op. “Ik kan het nog altijd moeilijk geloven. Dit is een droom, ik had nooit verwacht dat dit ooit zou gebeuren.”