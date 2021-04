Video: In het spoor van een zingende Yuki Tsunoda tijdens zijn debuutweekend

De pers te woord staan, virtuele handtekeningsessies en de debrief van de Grand Prix met AlphaTauri-engineers, voor Yuki Tsunoda was het allemaal nieuw tijdens zijn debuutweekend in Bahrein. AlphaTauri volgde de 20-jarige Japanner het hele weekend lang en gunt de fans in de nieuwste video van All Access een inkijk in het eerste Grand Prix-weekend van Tsunoda.

Yuki Tsunoda veroverde in Bahrein twee punten bij zijn F1-debuut door van P13 naar P9 te rijden. Het leverde de Japanner lof op van onder meer Helmut Marko (‘Hij zal weldra een van de nieuwe sterren van de Formule 1 zijn’) en AlphaTauri-teambaas Franz Tost (‘Hij zal zeker wereldkampioen worden’). Maar hoe beleefde Tsunoda zijn debuutweekend? AlphaTauri volgde de Japanse jongeling van donderdagochtend tot zondagavond na de race en zelfs de ochtend nadien.

