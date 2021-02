Video: Pérez neemt afscheid van Racing Point, zijn familie de afgelopen zeven jaar

Ondanks het aangekondigde vertrek beleefde Pérez in zijn zevende en laatste jaar bij Racing Point (voorheen Force India) zijn beste seizoen ooit in de F1, met als hoogtepunt zijn overwinning in de GP van Sakhir, de eerste in zijn carrière. Voor het slotnummer in Abu Dhabi namen het team en Pérez uitgebreid afscheid van elkaar, waarbij de Mexicaan alles liet vastleggen op video.

In september kreeg Sergio Pérez te horen dat hij na zeven jaar Force India/Racing Point op zoek moest naar een nieuw team. Racing Point, dat dit jaar als Aston Martin verder gaat, koos voor Sebastian Vettel als zijn vervanger. Ondanks de vroege aankondiging van zijn vertrek presteerde Pérez afgelopen seizoen beter dan ooit. Met een video heeft de Mexicaan een laatste keer afscheid genomen van zijn ‘familie van de afgelopen zeven jaar’, zoals hij het team omschrijft.

Pérez’ video begint met een compilatie van zijn hoogtepunten in 2020, waarna we het afscheidsmoment voor de laatste GP van het jaar te zien krijgen. In het bijzijn van het volledige team krijgt de Mexicaan verschillende geschenken en aandenken. De trofee voor zijn overwinning in de GP van Sakhir, taart, foto’s en een stuurtje.

Pérez is duidelijk dankbaar voor de geschenken en het gebaar. “Weet dat jullie altijd een vriend zullen hebben in Mexico,” vertelt hij aan het hele team, “dus wanneer je er ook zou zijn, geef me een belletje. Behalve jij”, grapt Pérez terwijl hij naar Szafnauer wijst.

