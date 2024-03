Hoe het er aan toe ging tijdens de eerste en tweede vrije training van de Grand Prix van Bahrein, zie je in deze video met samenvatting. Kijk de hoogtepunten van de openingsdag van het nieuwe seizoen nog eens in alle rust terug. En zie hoe Max Verstappen het deed en wie er in Bahrein opvielen tijdens de vrije training.

Lees ook:

– VT1 GP Bahrein: Stroeve start Verstappen, Ricciardo zet de toon

– VT2 GP Bahrein: Bombardeert Mercedes zich tot favoriet?

Video: eerste vrije training

Video: tweede vrije training

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m online!