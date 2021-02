Video: Sergio Pérez’ eerste dagen bij Red Bull: ‘Alsof ik een nieuwe familie heb’

Enkele weken geleden beleefde Sergio Pérez zijn eerste dagen als Red Bull-coureur. De Mexicaan bezocht de verschillende afdelingen in fabriek in Milton Keynes, had een ontmoeting met Christian Horner en Adrian Newey en deed zijn seat fit. Red Bull legde Pérez’ eerste dag vast op video. “Het is heel anders dan de teams waar ik eerder voor werkte.”

Lees ook: Pérez vol vertrouwen: ‘Als de auto goed genoeg is, zorg ik dat Red Bull de titel wint’

Kijk ook: Video: Pérez neemt afscheid van Racing Point, zijn familie de afgelopen zeven jaar