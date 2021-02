Video: Sergio Pérez’ eerste meters als Red Bull-coureur

Sergio Pérez heeft zijn eerste meters als Red Bull-coureur achter de rug. De Mexicaan testte op dinsdag met de RB15 uit 2019 op Silverstone. “Mijn naam op die auto zien, dat is iets heel speciaals.”

Dinsdag stelde Red Bull niet alleen de RB16B voor, de energiedrankenfabrikant gaf Sergio Pérez ook de kans zijn eerste meters voor het team te rijden. “Het was geweldig”, reageert de Mexicaan na een dagje in de RB15 op Silverstone. “Om mijn naam op de auto te zien staan is iets heel speciaals. Het is absoluut een droom die uitkomt.”

Voor Pérez was het na verschillende sessies in de simulator eindelijk tijd voor het echte werk. “We hebben in de simulator al veel werkt verricht en ik ben blij met de vooruitgang die we hebben geboekt in de zin dat ik me meer op mijn gemak voel in de auto.”

Na jaren voor Force India en Racing Point te hebben gereden was het even wennen voor de Mexicaan. “Alles aan de auto is anders. Het is uiteindelijk nog steeds een F1-auto, maar de zitpositie is anders, het stuur, de remmen, de knoppen, de procedures, de motor,… Zoveel dingen zijn anders.” Toch zorgde de eerste testdag voor een goed gevoel bij Pérez. “Ik heb kunnen zien hoeveel potentieel er in dit team zit”, aldus de man uit Guadalajara.

