Video: Toms top 10: Lotus 97T John Player Special, Tom Coronels favoriete livery aller tijden

Naast ‘F1 voor Rookies‘ hebben we dit seizoen nog een tweede nieuwe videorubriek in onze videoshow Parabolica. In ‘Toms top 10’ toont Tom Coronel je de komende weken en maanden zijn tien favoriete liveries aller tijden. Na zijn top 10 zal Coronel ook zijn flop 5 onthullen. Beginnen doet de WTCR-coureur met de Lotus 97T John Player Special, zijn favoriete kleurstelling aller tijden. Waarom? Dat legt hij in deze video uit!



