Volgens Jacques Villeneuve veroorzaakte Valtteri Bottas de crash met George Russell. De Canadees is duidelijk niet onder de indruk van de prestaties van de Fin. Villeneuve vindt Bottas namelijk ‘simpelweg te traag’. “Als hij dat niet was, had hij zijn positie niet zo hard hoeven verdedigen tegen een Williams.”

De crash tussen Valtteri Bottas en George Russell in Imola is misschien wel het meest besproken incident van de GP van Emilia Romagna. Hoewel de wedstrijdleiding oordeelde dat het om een racing incident ging, zag Mercedes-teambaas Toto Wolff dat anders. Dat Oostenrijker wees Russell als schuldige aan. Jacques Villeneuve is het daar niet mee eens.

“Ik begrijp Toto Wolff niet helemaal,” vertelt hij F1-Insider.com. “Waarom geeft hij de jonge Brit de schuld van de crash? Bottas wist precies dat zijn potentiële opvolger op het punt stond om hem in te halen en riskeerde een ernstig ongeluk met zijn korte beweging naar rechts”, analyseert Villeneuve het incident.

“Dat mag hij niet doen onder deze moeilijke baanomstandigheden”, vervolgt de wereldkampioen van 1997, die verwacht dat Bottas een moeilijk seizoen wacht. “Dit laat zien hoe gespannen Bottas al in de tweede race van het seizoen is. En dat gaat er niet beter op worden, want Bottas is simpelweg te traag”, oordeelt Villeneuve. “Als hij dat niet was, had hij zijn positie niet zo overdreven hard hoeven verdedigen tegen een Williams.”

Bovendien toonde de GP in Imola volgens Villeneuve dat Max Verstappen komend seizoen meer aan Sergio Pérez zal hebben dan Lewis Hamilton aan zijn teamgenoot. “Perez is nieuw bij Red Bull en is toch al sterker dan Bottas, die aan zijn vijfde seizoen bij Mercedes bezig is”, besluit hij.

