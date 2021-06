Max Verstappen is volgens Jacques Villeneuve de terechte leider in de strijd om de wereldtitel, met Lewis Hamilton die volgens Villeneuve een aantal enorme fouten heeft gemaakt.

Dat vertelt Villeneuve, zelf in 1997 wereldkampioen Formule 1, aan RaceFans. Volgens Villeneuve staan Verstappen en zijn team Red Bull terecht aan kop in beide kampioenschappen. Dit omdat zij in de ogen van de Canadees minder fouten hebben gemaakt dan Hamilton en Mercedes.

“De enige fouten die Verstappen heeft gemaakt, waren die keren dat hij te wijd ging in Bahrein en daarna in Portugal”, meent Villeneuve. Hij doelt daarbij in de eerste plaats op hoe Verstappen Hamilton in Bahrein buiten de baan inhaalde. Verstappen moest de koppositie daarna teruggeven en zijn kans op de zege was verkeken. In Portugal overschreed Verstappen daarna de track limits en moest de snelste ronde en het bijbehorende bonuspunt inleveren.

Lucky Lewis?

Hamilton heeft, daarentegen, grotere fouten gemaakt, volgens Villeneuve. “In Imola had hij alle geluk”, doelt hij op Hamiltons schuiver daar. “Hij had daardoor buiten de punten moeten finishen, maar had geluk met de rode vlag. Toch was dat een enorme fout”, vindt Villeneuve, met Hamilton die door de rode vlag zijn rondje achterstand terugkreeg en na een herstart uiteindelijk alsnog als tweede finishte.

“Afgelopen weekend maakte hij vervolgens weer een gigantische fout”, stelt Villeneuve. Hij verwijst daarbij naar hoe Hamilton in Bakoe rechtdoor schoot bij de herstart. Mercedes-teambaas Toto Wolff wilde dat juist geen fout noemen, omdat Hamilton tegen het knopje aanstootte dat de rembalans bepaalt. Villeneuve wil daar echter niet aan. “Whatever, het was gewoon een enorme fout.”

Klein verschil

“In Monaco was hij twee weken daarvoor ook al niet goed bezig, en zat ver achter zijn teamgenoot”, voegt Villeneuve daar nog aan toe. Villeneuve vindt het dus terecht dat Verstappen en niet Hamilton aan kop gaat in het WK. Verstappens voorsprong op Hamilton bedraagt na na zes races vier punten, met een score van 105 om 101.

