Jüri Vips heeft tijdens de eerste vrije training in Spanje één van the best seats in the house, met de Red Bull-junior die in de RB18 van Sergio Pérez mag plaatsnemen.

Het wordt voor de 21-jarige Vips, uit Estland, de eerste keer dat hij in actie komt tijdens een officieel Formule 1-weekend. De coureur uit Talinn nam al wel tot twee keer toe een testdag na afloop van het seizoen voor zijn rekening, beide keren voor Red Bull, waarvoor hij al enkele jaren testrijder is.

Vips maakt ook al sinds 2019 deel uit van het Red Bull Junior Team. Hij racet zelf momenteel in de Formule 2. Na zes races staat Vips achtste in de tussenstand, hij heeft dit jaar tot nog toe twee podiumplekken gepakt. Vorig jaar won de Est twee races in de klasse en finishte als zesde.

Door Vips in de RB18 te zetten, streept Red Bull één van de twee verplichte young driver tests weg die het tijdens dit seizoen moet vervullen. Bij Williams stapt de Nederlander Nyck de Vries vrijdagochtend in als young driver.

Juri Vips tijdens een eerdere test voor Red Bull.