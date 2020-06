Virtuele Le Mans maakt Leclerc lekker voor het echte werk

Ferrari-coureur Charles Leclerc beleefde weinig plezier aan de virtuele 24 Uur van Le Mans, maar het goede nieuws is dat de virtuele variant Leclerc wel lekker heeft gemaakt voor het echte Le Mans.

In de door Rebellion Williams Esports gewonnen 24 Uur van Le Mans-simrace deed Leclerc mee in de GT-klasse, met de Monegask die een auto deelde met onder meer zijn Alfa Romeo Formule 1-collega Antonio Giovinazzi. Na technische problemen werden ze slechts achttiende in hun klasse en 46ste overall, maar het virtuele voorproefje smaakte toch naar meer voor Leclerc.

“De eerste 8 a 9 uur voor positie vechten was erg leuk”, schrijft de tweevoudig Grand Prix-winnaar op Twitter. “Na een probleem met de server, ging het er gewoon om de race uit te rijden, maar het was nog steeds leuk. Nu wil ik vooral de echte 24 Uur van Le Mans rijden!”, aldus Leclerc.

Mogelijk goed nieuws voor de Ferrari-coureur is daarbij dat de Scuderia overweegt de komende jaren programma’s in andere raceklassen op te zetten. Dit vanwege de komst van de budget cap in de Formule 1 per 2021, waardoor deelname aan het World Endurance Championship daarnaast een optie is. Zien we Leclerc zo in de toekomst in een fabrieksferrari op Le Mans?

