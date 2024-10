Visa RB-teambaas Laurent Mekies geeft toe dat Visa RB het afscheid van Daniel Ricciardo verkeerd heeft aangepakt. De Australiër kreeg tijdens zijn laatste race in de Formule 1 geen officieel afscheid van zijn team. Mekies is dankbaar dat de fans wel een manier vonden om de vertrekkende coureur te bedanken.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore gingen de geruchten al rond dat de race wel eens de laatste uit de F1-carrière van Daniel Ricciardo kon zijn. De officiële aankondiging dat de Australiër door Liam Lawson zou worden vervangen, liet nog tot een paar dagen na de race op het Marina Bay Street Circuit op zich wachten. Veel fans, en ook een kritische Max Verstappen, waren teleurgesteld in Visa RB dat het de coureur geen officieel afscheid had gegeven.

Visa RB-teambaas Laurent Mekies geeft nu toe dat zijn renstal achteraf het vertrek van Ricciardo beter had moeten aanpakken. “We zijn niet blij met hoe we het uiteindelijk hebben aangepakt en we zijn ons er natuurlijk van bewust dat we dat beter hadden kunnen en moeten doen”, vertelt de Fransman aan Formula1.com.

“Daniël en wij spraken elkaar zeer regelmatig en we gingen dat weekend in terwijl we allebei wisten wat de situatie was”, vervolgt Mekies. “Om een aantal redenen besloten we om in Singapore te proberen om het niet openbaar te maken en het bleek heel, heel snel in het weekend dat het helaas niet de juiste beslissing was. We zouden het zeker anders doen als we het over moesten doen.”

Groter dan de Formule 1

Het gebrek aan een officieel afscheid vanuit het team werd volgens Mekies wel goedgemaakt door de aanwezige fans. “Wat we zagen in Singapore, de reactie van de fans en vanuit de paddock, het was ongelooflijk hoe op de een of andere manier toch al deze stromen van liefde en steun aankwamen. We voelden dat de fans een manier vonden (om afscheid te nemen, red.). We houden allemaal van Daniel, en hij heeft daar bewezen dat hij groter is dan de Formule 1”, aldus de Franse teambaas.

