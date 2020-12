Vloerschade kost Gasly een betere uitgangspositie: ‘Beetje teleurstellend om negende te staan’

Alpha Tauri is competitief op het Outer circuit in Bahrein. In de derde vrije training noteerde Pierre Gasly de derde tijd, maar in de kwalificatie kwam hij niet verder dan een negende tijd, terwijl teamgenoot Daniil Kvyat zesde werd. “Maar dat komt door de schade aan mijn vloer”, beweert hij.

Hij had die schade aan zijn vloer opgelopen in het eerste gedeelte van de kwalificatie. “Het was daarna echt een moeilijke sessie. Het is dus een beetje teleurstellend om negende te staan”, zegt de Fransman tegen Formula 1.

“We waren zo sterk op vrijdag en in de derde vrije training, maar als je dan ziet hoeveel schade ik had, dan kan ik nog best wel tevreden zijn met P9”, aldus Gasly.

Hij heeft vertrouwen in een goede race, alleen baart de betrouwbaarheid hem zorgen. “We verliezen veel onderdelen namelijk. Dat is zorgwekkend. Maar we hebben een goede auto, de racesimulatie zag er veelbelovend uit en dus ik heb vertrouwen in een goede afloop”, besluit de Alpha Tauri-kopman.

