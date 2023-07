Onaantastbaar. Zo kunnen we het optreden van Max Verstappen in de sprintrace noemen. De Nederlander vertrok de race over 24 ronden vanaf de eerste startplek, had in de eerste bochten even last van Sergio Pérez, maar reed uteindelijk ruim 21 seconden weg bij de rest van het veld.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd