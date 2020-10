Voorbereiding op het echte werk: Drie coureurs uit de Renault-academie testen volgende week met Formule 1-auto

Renault geeft volgende week drie coureurs uit de jeugdopleiding de kans om in actie te komen met een Formule 1-auto. Guanyu Zhou, Christian Lundgaard en Oscar Piastri zullen dan met de R.S.18, de 2018-bolide, in actie komen in Bahrein.

Guanyu Zhou en Christian Lundgaard rijden dit seizoen in de Formule 2. Lundgaard staat vierde in de stand van het kampioenschap en heeft tot nu toe twee races gewonnen, Zhou staat achtste en heeft één race gewonnen. Beide coureurs reden in het verleden al vaker in een Formule 1-auto, maar voor Lundgaard is het zijn eerste keer in Bahrein. De Deen komt op 29 oktober in actie en Zhou komt op 1 en 2 november in actie.

Oscar Piastri werd dit seizoen kampioen in de Formule 3. Voor de Australiër, die aan het begin van het jaar toetrad tot de Renault academie, worden het de eerste meters in een Formule 1-auto. “Ik kijk er zeker naar uit. Ik ga dit nooit vergeten”, zegt de Australiër. Hij komt op 30 oktober in actie in Bahrein.

Voor Renault wordt het een goede kans om te zien hoeveel progressie de junioren hebben geboekt. “En ook is het handige locatie voor Guanyu en Christian aangezien zij vervolgens in Bahrein gaan racen in de Formule 2”, aldus Mia Sharizman, de directeur van de Renault opleiding.

