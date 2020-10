Wolff: ‘Hopen het momentum vast te houden dit weekend’

Dit weekend wordt er voor de eerste keer in 24 jaar geracet in Portugal op een circuit waar Mercedes nog nooit heeft gereden. Toto Wolff hoopt dat Mercedes op Portimão het momentum vasthoudt.

Op de Nürburgring viel Valtteri Bottas na 18 rondes uit met een probleem aan zijn krachtbron. Mercedes heeft de oorzaak van het probleem achterhaald. “Valtteri’s race ging van kwaad tot erger. Gestart vanaf pole, uitgevallen en daarmee veel punten verloren in het kampioenschap. Het was een zware tegenvaller voor hem. We hebben de oorzaak van het probleem achterhaald. Er was iets kapot gegaan in de Control Electronics. Hij moest zijn auto in de garage parkeren om zo schade aan de rest van de Power Unit te voorkomen”, zegt Wolff in de Mercedes preview.

Lees ook: Wolff: ‘Overwinningen zonder echt uitgedaagd te worden, zijn niet erg bevredigend’

Hij rekent op vastberaden Bottas in Portugal. “Een uitvalbeurt is altijd moeilijk voor een coureur, maar één van de sterke punten van Valtteri is zijn vastberadenheid en zijn kracht om terug te slaan na een tegenvaller. Hij gaat zeker gemotiveerd zijn”, verzekert de Oostenrijker.

“Het gaat belangrijk worden om het circuit snel te leren kennen. De auto is erg sterk geweest de afgelopen weekenden in zowel de kwalificatie als in de race en hopelijk kunnen we dat momentum vasthouden”, aldus de teambaas van Mercedes.

Lees ook: Parabolica, aflevering 11: ‘Mercedes is het beste team ooit in de moderne F1’