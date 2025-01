Aston Martin heeft een volgend topstuk aan het team toegevoegd. Gary Gannon, voormalig race-ingenieur bij het team van Haas, is aan de slag bij het ingenieursteam van Aston Martin. De Amerikaan werkte eerder samen met Nico Hülkenberg en Mick Schumacher.

Gannon besloot om aan het einde van 2024, tegelijkertijd met coureur Nico Hülkenberg, de Haas-renstal te verlaten. De twee werkten sinds de terugkeer van de Duitser bij Haas aan het begin van 2023 samen. Daarvoor was Gannon de race-ingenieur van Mick Schumacher en Romain Grosjean. Met wie de voormalig Haas-ingenieur bij Aston Martin gaat samenwerken, Lance Stroll of Fernando Alonso, is volgens Autosport nog onbekend.

Stroll werkte in 2024 nog samen met ingenieur Ben Michell, terwijl Alonso race-ingenieur Chris Cronin over de boordradio hoorde. Cronin werkte eerder samen met Alonso’s voorgangers bij Aston Martin, Sebastian Vettel en Sergio Pérez. In de tijd van de Mexicaan stond het team nog bekend onder de namen Force India en Racing Point.

Lange reeks

Gannon is slechts de laatste in inmiddels lange reeks aan nieuwe werknemers de afgelopen jaren voor het Britse team. Eerder maakten Enrico Cardile (vanuit Ferrari), Eric Blandin (vanuit Mercedes) en topontwerper Adrian Newey (eveneens vanuit Red Bull) al de overstap. Eerder deze week gingen ook geruchten rond dat Aston Martin zou proberen om coureur Max Verstappen binnen te halen, maar de Britse renstal ontkent dit.

