Het Amerikaanse bedrijf Rokit dat in 2019 z’n naam leende aan Williams Racing, wil 149 miljoen dollar van het Engelse Formule 1-team zien. Het bedrijf vindt dat het tijdens de onderhandelingen over een sponsordeal door de renstal uit Grove is voorgelogen.

Rokit werd begin 2019 groots aangekondigd als de nieuwe titelsponsor van Williams. Het bedrijf zou drie jaar lang geld steken in het team, maar het eerste seizoen – met George Russell en Robert Kubica achter de sturen van de FW42 – verliep dramatisch. Het team behaalde slechts één punt en eindigde op een kansloze laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Een jaar later verscheen de FW43 nog wel met Rokit-stickers aan de wintertest in Barcelona en ook in Melbourne bij de start van het seizoen leek er nog niets aan de hand. Die eerste race in Australië werd echter op het laatste moment vanwege corona uitgesteld en toen het Formule 1-seizoen in juli in Oostenrijk werd hervat, was de sponsoring van Rokit van de auto’s verdwenen.

Frauduleuze verklaringen

Het Amerikaanse bedrijf, bekend van onder andere het produceren van mobiele telefoons, beweert nu dat Williams tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan de samenwerking ‘frauduleuze verklaringen’ heeft afgelegd en de auto veel competitiever heeft afgeschilderd dan die was. Volgens de juristen van Rokit heeft het bedrijf door deze verkeerde voorstelling van zaken aanzienlijke financiële verliezen geleden en is de reputatie van het bedrijf flink geschaad. Rokit eist daarvoor een compensatie van ruim 149 miljoen dollar. Williams heeft inmiddels laten weten op de hoogte te zijn van deze ‘valse’ claim.

Het is niet voor het eerst dat Williams en Rokit elkaar in de rechtszaal treffen. Een eerder juridisch geschil werd in het voordeel van de renstal beslecht.

