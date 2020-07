Voorvleugel niet enige onderdeel dat beschadigd was aan Verstappens RB16

De beschadigde voorvleugel van Max Verstappen was niet het enige onderdeel dat zorgde voor een verlies aan snelheid tijdens de tweede race van het seizoen. De kapotte endplate van Verstappens voorvleugel beschadigde de bargeboards, waardoor de Nederlander nog meer downforce verloor. “Ik vermoed dat enkele onderdelen te veel trilden en zijn losgekomen.”

Max Verstappen rijdt tijdens de GP van Steiermark lange tijd op een tweede plaats. In de slotfase moet de Nederlander zijn tweede plaats na een hevige strijd aan Valtteri Bottas laten. Verstappen en het team weten op dat moment dat de voorvleugel van de RB16 beschadigd is, maar niet dat die schade ook voor andere problemen aan de aerodynamica zorgt.

Paul Monaghan, hoofdingenieur bij Red Bull, legt uit hoe Verstappen na de schade aan zijn voorvleugel steeds meer snelheid verloor. “We raakten een van die ‘gele dingen’ en dat sloeg de onderkant van de endplate eraf”, doelt Monaghan op de kerbstones. “Een stuk kwam vervolgens vast te zitten in het bargeboard, wat ook niet erg bevorderlijk was. Er hingen dus niet alleen wat stukken aan de onderkant van de voorvleugel op het asfalt, ook in het bargeboard zat een stukje van de voorvleugel”, vertelt hij aan Motorsport.com.

“Verder zagen we een beetje schade aan de achtervleugel. Ik vermoed dat enkele onderdelen te veel trilden en zijn losgekomen”, gaat de ingenieur verder. “De staat waarin de auto aan de start stond, kwam niet overeen met de staat waarin we hem na de race weer ontvingen.”

Hoeveel tijd Verstappen verloor door de schade is niet duidelijk. “Het gebeurde op de kerbs bij het uitkomen van bocht negen. De jongens in de ‘operation room’ zagen meteen een afname in downforce”, vertelt Christian Horner. “Pas in parc fermé zagen we de ernst van de schade. Het was significant en had invloed op de levensduur van de banden”, aldus de teambaas.

