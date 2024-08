Pirelli heeft de trofeeën voor de aanstaande GP van Italië gepresenteerd. De bekers – bestemd voor de eerste drie coureurs en de winnende constructeur – moeten verwijzen naar snelheid en de rijke geschiedenis van Italiaans autodesign. Bijzondere trofeeën vragen natuurlijk om een bijzondere naam – de ontwerper, kunstenaar Andrea Sala, heeft zijn collectie ‘VROOOM’ genoemd.

De naam ‘VROOOM’ is gebaseerd op het geluid van een krachtige motor die accelereert, een geluid dat volgens Pirelli perfect past bij de sfeer van de Formule 1 en het iconische circuit van Monza. De trofeeën bestaan uit een zwart hoofdgedeelte van valchromat en een verchroomde aluminium basis en zouden de lange geschiedenis van Pirelli-banden en indrukken van snelheid en acceleratie moeten vangen.

Sinds 2021 worden de trofeeën voor de GP van Italië gesponsord door Pirelli. Dit jaar nodigde de bandenproducent gerenommeerd kunstenaar Andrea Sala uit om de prijzen te ontwerpen. Sala’s werk is normaliter te vinden in vooraanstaande musea en privécollecties. Zijn werken staan bekend om de verkenning van de relatie tussen kunst, Italiaans design en industriële productie.

Volgens Pirelli weerspiegelt ‘VROOOM’ de unieke kenmerken van Monza en de snelheid van de GP van Italië. De Temple of Speed is een circuit dat onlosmakelijk verbonden is met snelheid. In 2003 vestigde Michael Schumacher er een record met zijn Ferrari door gemiddeld 247,585 kilometer per uur te rijden.

