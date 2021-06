Valtteri Bottas heeft in de eerste vrije training van de Grand Prix van Frankrijk de snelste tijd genoteerd. Zijn 1.33.448 was ruim drie tienden sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen bleef op 0.432 van Bottas steken.

Het circuit van Paul Ricard wordt vaak verguisd om zijn uitloopstroken. Op verschillende plekken zijn de exits van bochten daarom ook bemoeilijkt met de bekende gele ‘sausagekerbs’. Menig coureurs maakte vooral in bocht 2 kennis met de gele broodjes. Kimi Räikkönen, Pierre Gasly en Carlos Sainz ging of flink wijd of in het laatste geval zelfs achterstevoren.

Valtteri Bottas was het voornaamste slachtoffer van de kerbs. Hij beschadigde prompt zijn voorvleugel en misschien nog wel meer. Tekenend was de klacht van Mercedes-teammanager Ron Meadows. “Die kerbs zijn veel te agressief, ze hebben onze auto echt flink beschadigd. Dat zijn tienduizenden en misschien wel honderdduizenden euro’s aan schade. En dat voor een paar meter wijdgaan.” Het kwam Mercedes op een wat schamperende reactie (“Die lagen er in 2019 ook”) te staan van de wedstrijdleiding die in de persoon van Michael Masi beloofde ‘er naar te zullen kijken’.

De sessie van kampioenschapsleider Max Verstappen verliep ook niet vlekkeloos. De Nederlander klaagde over een gebrek aan grip aan de voorkant van de auto, de RB16B gedroeg zich bij het insturen niet naar de zin van Verstappen. Bovendien maakte hij in de slotfase van de sessie nog een uitstapje waarbij mogelijk de vloer nog beschadigd raakte.

Ander noemenswaardige incidenten waren een spin van Sebastian Vettel, de Duitser eindigde de pirouette met een touché met de muur. Sergio Perez reed 16 kilometer te hard in de pits en moet dat bekopen met 1000 euro boete.