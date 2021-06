Toen bekend werd dat Sebastian Vettel ging vertrekken bij Ferrari, doemden er al snel geruchten op dat hij terug zou keren bij zijn oude liefde, Red Bull. Uiteindelijk koos Vettel voor Aston Martin en werd de tweede stoel van Red Bull gevuld door Sergio Pérez en daar is de Duitser erg blij mee.

Vettel heeft absoluut geen spijt dat hij vorig jaar niet koos voor een hereniging met Red Bull. “Ik denk niet dat dat ooit een optie was”, zegt de viervoudig wereldkampioen. “Ik heb gekozen een nieuw pad in te slaan met een nieuw team, Aston Martin. Daar ben ik erg blij mee.” Twee weken geleden finishte Vettel als tweede in Bakoe en bezorgde daarmee Aston Martin het eerste zilverwerk van het seizoen.

Pérez verdient het

Bovendien vindt Vettel dat niemand het tweede stoeltje bij Red Bull meer verdient dan Pérez. “Ik meen dit echt uit de grond van mijn hart, ik ben erg blij dat Checo een geweldige plek heeft gekregen”, vertelt Vettel. “Want hij verdient het. Hij heeft het niet alleen laten zien met een overwinning, maar hij heeft het de afgelopen 10 jaar laten zien.”

Tijdens de persconferentie krijgen coureurs dit seizoen ook een vraag van een jonge fan. Het duo van Vettel en Pérez moest uitleggen welke eigenschappen iemand een goede Formule 1 coureur maken. Vettel was in zijn antwoord ook lovend over de Mexicaan in de stoel naast hem. “Je moet zo hard kunnen rijden als Checo”, zegt hij.

De wereldkampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013 geeft verder aan nog wel enige verbintenis te voelen met het team waar hij die kampioenschappen mee won. “Ik ben blij dat Red Bull een goede auto heeft om twee redenen”, zegt Vettel. “Ten eerste ken ik natuurlijk een groot deel van het team. Maar ook omdat Checo nu kan genieten van het feit dat je naar een race gaat en je weet dat je een auto hebt waarmee je voor de overwinning kunt vechten. We zagen dat hij dat in het verleden niet had. Dit is geweldig voor hem”