Het Istanbul Park zorgt dit jaar voor een omgekeerde curve ball ten opzichte van vorig jaar. De eerste vrije training voor de Grand Prix van Turkije wees uit dat er heel veel grip is en dat levert vooralsnog de nodige aanpassingsproblemen voor sommigen op. Lewis Hamilton sloot de sessie voor Max Verstappen als snelste af.

Het eerste goede nieuws volgde al na een paar minuten, de heren coureurs maakten namelijk melding van veel grip. Het circuit is in de aanloop naar dit weekend onder handen genomen na de glibberige toestanden van vorig jaar, dat heeft zijn effect gehad dus. Dat dit een groot vraagteken was, bleek wel uit het veelvuldige in- en uitrijden van bijvoorbeeld Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Foto: BSR Agency

Het ging veel over het afstellen van de voor- en achtervleugels en de balans van de auto, men was duidelijk nog zoekende. Zo meldt Verstappen dat hij moeite heeft met het vinden van grip aan de voorkant. “Ik denk niet dat het aan de vleugelafstelling ligt, meer aan de banden.” De race-engineer van Pierre Gasly moest alle zeilen bijzetten om zijn coureur ervan te overtuigen dat men bij Alpha Tauri ideeën heeft om de auto te verbeteren. “Er is zoveel grip nu, het voelt als een totaal ander circuit!”, aldus de Fransman.

Lewis Hamilton nestelde zich eigenlijk vanaf het begin van de sessie aan de kop. De Brit zal zondag een gridpenalty van tien plekken moeten slikken, vanochtend werd bekend dat er een nieuwe verbrandingsmotor in Hamiltons Mercedes ligt. De wereldkampioen startte dus ondanks alles zijn weekend voortvarend en had aan het eind van de training een marge van vier tienden naar Verstappen. Daarachter meldde Ferrari zich in de top 5, Charles Leclerc en Carlos Sainz(zondag achteraan i.v.m. gridstraf, red.) klokten de derde en vierde tijd en zagen Valtteri Bottas tussen hen in.

