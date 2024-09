McLaren ligt in Singapore door een controversiële achtervleugel onder vuur. Is die wel legaal, zo vraagt de concurrentie zich af. Legaal of niet, Charles Leclerc laat zich er in de tropen niet door afleiden. Hij stuurt zijn Ferrari in een sessie die allesbehalve representatief is naar de top van de tijdenlijst, nipt voor Lando Norris en ruimer voor Max Verstappen.

Wat is de waarde van de eerste vrije training bij de nachtrace in Singapore? Meters maken, ontdekken en wennen. Want de baancondities zullen in VT2, kwalificatie en race in de avond en onder kunstlicht heel anders zijn. Koeler vooral. Bij de start van de klassieker in de Aziatische metropool blijft Oscar Piastri de eerste twaalf minuten noodgedwongen in de garage. De renstal heeft tijdens het oefenen van pitstops een probleem aan de auto van de winnaar van de vorige race in Azerbeidzjan geconstateerd.

Over McLaren gesproken: de achtervleugel van de MCL38 is in Singapore onderwerp van gesprek. Met een soort van mini-DRS betwijfelen met name Red Bull en Ferrari of die wel legaal is. Volgens Lando Norris, Max Verstappens voornaamste uitdager in de wereldtitelstrijd, voldoet de constructie aan alle regels. “We hebben alle test doorstaan en de FIA is ook blij”, stelt de Brit, die ’trots’ is op de technische innovatie die de ingenieurs hebben toegepast. Na een half uur noteert Norris, voor wat het waard is in niet-representatieve omstandigheden, de beste tijd. Hij is 0,037 sec sneller dan Charles Leclerc. Verstappen volgt op iets meer dan twee tiende.

In de tweede kwalificatiesimulatie op de snelste (rode) band wisselen Leclerc en Norris van positie. De Monegask legt het rondje 0,076 sec sneller af dan de Brit. Sainz volgt op P3, Verstappen noteert op ruim drie tiende de vierde tijd.

Uitslagen

