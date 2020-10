VT1: Hamilton snelste in enige training op Imola, Verstappen P2

Lewis Hamilton heeft de eerste en enige vrije training op Imola als snelste afgesloten. De Brit van Mercedes was 0,297 seconde sneller dan Max Verstappen. Bottas vervolledigde de top 3, Gasly toonde zich als ‘best of the rest’.



Omdat dit de enige trainingssessie van het weekend is, stroomt de Italiaanse omloop aan het begin van de training meteen vol. De teams en coureurs willen in anderhalf uur zoveel mogelijk data vergaren voor de kwalificatie en race. Tijdens de eerste officiële F1-sessie in veertien jaar op Imola is het even zoeken voor verschillende coureurs. Onder meer Daniil Kvyat en Carlos Sainz maken uitstapjes door het Italiaanse grind.

Max Verstappen vindt meteen het goede ritme op Imola. De Nederlander rijdt als eerste een snelle ronde en sluit de sessie uiteindelijk als tweede af, tussen Hamilton en Bottas. Achter de gebruikelijke top drie is het Gasly die het middenveld aanvoert, voor Leclerc en de twee Renaults.

Net zoals de afgelopen raceweekends zijn het de track limits die een hoofdrol opeisen tijdens de trainingssessie. De wedstrijddirectie is extra streng in bochten 9 en 15, en dat zorgt ervoor dat de ene na de andere tijd wordt geschrapt.

In het laatste deel van de training focussen de teams zich op lange runs en zo verloopt de trainingssessie op Imola uiteindelijk zonder grote incidenten.

