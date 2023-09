Max Verstappen is na de teleurstellende voorstelling in Singapore vorige week, zijn recordreeks van tien zeges op rij werd er abrupt beëindigd, op een missie en zoekt genoegdoening. In de eerste vrije training van de Japanse GP kleineert hij de concurrentie.

Red Bull wil na de miskleun in Singapore, waarvan de oorzaak kennelijk nog steeds niet helemaal duidelijk is, geen tijd verliezen in Suzuka. Max Verstappen is de eerste coureur die zijn auto om half twaalf lokale tijd de uitdagende baan, zwaar voor de banden en 65 procent volgas, opdraait. Teamgenoot Sergio Pérez volgt in zijn spoor. Zoals gebruikelijk is de wereldkampioen direct op snelheid.

Verstappen rekent erop dat de RB19 in Japan weer competitief zal zijn en het slippertje in Singapore een incident. Volgens Lewis Hamilton zal de rangorde waarschijnlijk snel door Red Bull worden hersteld. De Brit verklaarde donderdag dat hij verwacht dat de Red Bull ‘fenomenaal’ in Suzuka zal zijn. De eerste voortekenen lijken erop dat hij gelijk zal krijgen: Carlos Sainz, de Spanjaard heeft een nieuwe vloer onder Ferrari’s SF-23 liggen, geeft zestiende toe op Verstappen, Lando Norris (P3) nog een fractie meer. Pérez (P10) volgt op bijna anderhalve seconde. “Dat zal even slikken zijn voor hem”, denkt Sky Sports’ analist Karun Chandhok.

Mercedes (Lewis Hamilton & George Russell) volgt eveneens op gepaste afstand van Verstappen. Het drietal gebruikt de zachtste en snelste bandensoort in deze sessie echter niet.

De eerste twee trainingssessies op het circuit waar Verstappen in 2014 als tiener zijn eerste officiële F1-kilometers maakte in dienst van Toro Rosso, dienen niet alleen als tests voor de teams maar ook voor Pirelli. De Italiaanse bandenleverancier heeft bij alle renstallen twee extra sets ongemarkeerde banden afgeleverd, waarmee het nieuwe (medium)compounds voor volgend jaar wil uitproberen. Ook daarop is Verstappen in het eerste half uur met afstand de snelste.