George Russell heeft de snelste tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Miami Grand Prix. De coureur van Mercedes was – net als teamgenoot Lewis Hamilton – lange tijd onzichtbaar, maar het duo schoot in de allerlaatste minuut van de sessie vanuit het niets naar de top van de tijdenlijst. Charles Leclerc werd achter de twee Mercedessen derde, Max Verstappen vierde.

Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen en Nyck De Vries waren om 20:00 uur Nederlandse tijd de eerste coureurs op de baan. De Nederlander zorgde na een relatief rustige start voor het eerste momentje van de dag door op het nieuwe asfalt te spinnen in bocht 13. Gelukkig raakte hij niets en dus kon De Vries zijn sessie voortzetten.

Vooraan waren het de usual suspects: na twintig minuten leidde Verstappen de training met een tijd van 1:31:286, gevolgd door Leclerc en Alonso op respectievelijk zes en zeven tienden.

De meeste coureurs kozen in deze fase van de sessie nog voor de harde en medium compound banden, maar halverwege stapten de eerste coureurs over naar de snellere rode band en dus doken de tijden verder naar beneden.

Rode vlaggen

Met nog 26 minuten te gaan stond opeens de Haas VF-23 van Nico Hülkenberg achterstevoren stil langs de kant van de baan De Duitser was bij het uitkomen van bocht 3 gespind en in de muur geklapt. Het duurde niet lang voor de rode vlaggen tevoorschijn kwamen en de sessie werd stilgelegd. Overigens stond Hülkenberg op dat moment tweede op de tijdenlijst op drie tienden van Verstappen die nog altijd de snelste was met een 1:31.054.

Het wegtakelen van Hülkenbergs bolide had even wat voeten in de aarde, maar met nog ruim een kwartier te gaan, gingen de lichten weer op groen en werd de sessie hervat. Verstappen verbeterde zich direct naar een 1:30.549, maar daarachter bleef de tijd van Hülkenberg opmerkelijk genoeg nog lang in de top van de tijdenlijst staan. Ook opvallend was de goede klassering van Oscar Piastri die nog niet eerder op de omloop in Miami had gereden.

Duvel uit een doosje

Tegenvallend – tot dat moment – was dan weer het optreden van Mercedes: Russell en Hamilton stonden kort voor het einde nog zeventiende en achttiende. Ook de Ferrari’s waren tot tien minuten voor het einde van de sessie nog nauwelijks in beeld geweest, maar met nog zes minuten te gaan, meldden Leclerc en Carlos Sainz zich aan het front met een keurige tweede en derde tijd. Inmiddels waren ook Hamilton en Russell wakker geworden. Met nog een kleine minuut te gaan schoven de tweede Zilverpijlen naar de top van de tijdenlijst, waarbij Russell de snelste van de twee was. Ook Leclerc wist zich nog te verbeteren en schoof in de laatste seconden voorbij aan Verstappen.

