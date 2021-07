Max Verstappen heeft de eerste vrije training in Oostenrijk, net als vorige week, als snelste afgesloten. Met een tijd van 1.5.143 was de Nederlander een kwart van een seconde sneller dan de concurrentie. De Ferrari’s van Charles Leclerc (+0.266) en Carlos Sainz (+0.2.88) volgden op plek twee en drie.

Het moge duidelijk zijn dat de coureurs afgelopen weekend al ervaring hebben opgedaan op de Red Bull Ring. De tijd van Verstappen is bijna acht tienden sneller dan hij een week geleden was in VT1. De 1.05.910 die Verstappen een week geleden klokte was deze sessie niet eens goed genoeg voor een top tien kwalificatie. Natuurlijk zal de zachte C5 compound, die Pirelli dit weekend heeft meegenomen ook meespelen.

De zachtere C5 compound is echter niet de enige nieuwe band die Pirelli naar Oostenrijk heeft ingevlogen. Deze vrijdag mogen de teams ook testen met de nieuwe prototype banden van Pirelli. De nieuwe banden moeten steviger en robuuster zijn, waardoor deze niet meer kunnen klappen, zoals in Bakoe gebeurde. Als de banden bevallen, dan worden deze vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië definitief gebruikt tijdens Grand Prix-weekenden.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Naast nieuwe banden, waren er ook een hoop nieuwe gezichten te zien tijdens de eerste vrije training dit weekend. Roy Nissany nam wederom de Williams van George Russell over, Callum Ilott reed in de Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi en Guanyu Zhou mocht debuteren in de Alpine van Fernando Alonso. Zhou is daarmee de eerste Chinees in een Formule 1-sessie sinds Ma Qinghua voor Caterham testte in aanloop naar de GP van China in 2013.

Mercedes had het moeilijk met de lagere temperaturen in Spielberg dit weekend. De coureurs klaagden dat het onmogelijk was om de banden op temperatuur te krijgen. Na 25 minuten stonden de Zilverpijlen nog onderaan het scorebord. Uiteindelijk kwam de Duitse renstal wel op gang, maar Valtteri Bottas kwam niet verder dan een 1:05.445, drie tienden langzamer dan Verstappen. Lewis Hamilton (+0.566) bleef steken op de zevende plek.

Verkeer speelde wederom een grote rol op het korte circuit in Spielberg. Kimi Räikkönen werd verrast door Nikita Mazepin, die langzamer reed dan de Fin verwachtte bij het inrijden van de pitstraat. Räikkönen kon nog maar net uitwijken voor de Rus, maar had genoeg controle om zijn middelvinger nog even op te steken. Mazepin was ook betrokken bij een onhandig akkefietje met Hamilton in bocht 3. In dezelfde bocht noemde Yuki Tsunoda Nissany even later een ‘f***ing idioot’ voor het in de weg rijden.

Het verkeer leverde geen ongelukken op, maar er waren genoeg glijpartijen tijdens de eerste vrije training op vrijdag. Tsunoda kon nog maar net doorrijden nadat de Japanner in het grind was beland in bocht 4. Ook Lance Stroll besloot met zijn Aston Martin het gras in bocht 7 te gaan maaien. Even later schoot Stroll er weer hard af in bocht 10, al hield hij zijn Aston Martin uit de muur.