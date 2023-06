Het goede nieuws voor de naaste rivalen na de tweede trainingssessie? De marge met Max Verstappen is beduidend minder dan in de eerste. Maar de wereldkampioen oogt ook in Spanje, ondanks de grote upgrades van de concurrentie, onaantastbaar.

Stond de eerste sessie voor veel teams voornamelijk in het teken van het verzamelen van data, de tweede training zou een betere indicatie moeten geven hoe de werkelijke machtsverhoudingen na de introductie van grote updates zullen zijn. De voorlopige conclusie lijkt na twee uur trainingsarbeid in Barcelona niet zo moeilijk: Red Bull heeft nog steeds marge ten opzichte van de naaste concurrenten Aston Martin, Ferrari en Mercedes.

Die conclusie zal Max Verstappen, hij reed collega Sergio Pérez in de eerste training op bijna een seconde, bevallen. De wereldkampioen duikt halverwege de sessie op de zachtste bandensoort tijdens een vliegende ronde als eerste van het hele veld onder de 1.14 minuut. Daarmee is hij bijna twee tienden sneller dan de Spaanse favoriet Fernando Alonso, die een nieuwe voorvleugel op de Aston Martin test.

Verstappens teamgenoot Pérez ziet het vanuit de garage allemaal tandenknarsend aan. Door een probleem aan de RB19 mist hij het eerste half uur. Maar ook hij komt in zijn vliegende ronde niet in de buurt van Verstappens tijd (+0,3). Nyck de Vries noteert namens AlphaTauri de zestiende tijd, waarmee hij collega Yuki Tsunoda nipt voorblijft.

