Fernando Alonso heeft de tweede vrije training in Brazilië als snelste afgesloten, al waren alle ogen gericht op Max Verstappen en Lewis Hamilton, naar wie nog onderzoeken van de FIA lopen.

In het geval van Hamilton is dat voor zijn vermeend illegale DRS (openklapbare achtervleugel). Verstappen moest zich eerder op de zaterdag verantwoorden voor het aanraken van Hamiltons auto in parc fermé op vrijdag. In beide kwesties heeft de FIA nog geen uitspraak gedaan. De titelrivalen moesten de snelste tijd in VT2 dus aan Alonso laten.

Verstappen zette zelf de tweede tijd neer. Hamilton eindigde de slottraining als vijfde. De Brit deed dat zonder zijn veelbesproken achtervleugel van vrijdag. Deze ligt nog achter slot en grendel bij de FIA voor onderzoek. Hamilton kreeg dispensatie om een ander exemplaar achtervleugel van een identieke specificatie te gebruiken.

De training voltrok zich verder – op wat track limits-overtredingen en geschrapte rondetijden na – zonder incidenten. Veel coureurs leken niet echt op zoek naar snelle tijden. Aan de setup viel ook weinig werk te doen, met de parc fermé-regels die vrijdag al zijn ingegaan. Teams mogen de auto’s daardoor nog maar amper aanpassen.

Erg spannend was het dus niet, met de Formule 1-wereld die vooral afwacht wat de FIA met Hamilton en Verstappen doet. Of er voor de sprintrace uitsluitsel volgt, is niet duidelijk. De sprintrace wordt zaterdagavond om 20:30 uur Nederlandse tijd gehouden.