De marge is niet heel groot, anderhalf tiende, maar in de laatste (droge) trainingssessie voert Max Verstappen opnieuw het veld aan. Voor Fernando Alonso en Esteban Ocon. Sergio Pérez beleeft daarentegen een beroerde voorbereiding op de kwalificatie. “Niet te geloven, deze sessie.”

Wanner om half een lokale tijd de baan opengaat voor het derde en laatste trainingsuur, is het in de garage van Sergio Pérez alle hens aan dek. De RB19 van de Mexicaan blijkt niet rijklaar. Naar verluidt is een probleem met de achtervering de oorzaak van het oponthoud. Collega Max Verstappen opent de laatste sessie probleemvrij. Hij zet met de mediumband de snelste tijd neer, maar wordt snel afgelost door Carlos Sainz. De Spanjaard, met de zachtste bandensoort onder de SF-23, is ruim een halve seconde sneller.

Na ruim twintig kostbare minuten gemist te hebben heeft Red Bull het probleem aan zijn bolide getackeld. In zijn eerste vliegende ronde gaat het bijna mis als hij Nico Hülkenberg, die met een volle tank onderweg is, tegenkomt. Pérez moet door het gras en in de ankers om een hogesnelheidscrash te voorkomen.

Door het drukke verkeer op de baan is Pérez niet de enige die klaagt over het rijgedrag van collega’s. George Russell foetert op Lance Stroll, omdat die teveel slingert. “Wat hij doet is levensgevaarlijk”, vindt de Brit. Omdat de tweede training gisteren gedeeltelijk in het water is gevallen, maakt iedereen extra kilometers om de puntjes op de i te zetten voor de kwalificatie.

Voor Pérez is de rode vlag dan ook extra zuur. Het kost hem opnieuw vijf minuten trainingstijd. Wanneer hij de baan opgaat voor een vliegend rondje gaat die opnieuw de mist in. Ditmaal niet door een collega, maar omdat hij bocht 3 mist en in het gravel belandt. Het zit de Mexicaan, die vrijdag al klaagde dat hij de banden bijna niet aan de praat krijgt, niet mee. “De auto is zeer inconsistent en niet in balans”, meldt hij over de boordradio.

In het laatste kwartier stelt Verstappen orde op zaken. Toch is de marge met Alonso bescheiden. Pérez perst er ondanks alle problemen nog wel een vliegende ronde uit, die is wel ruim een halve seconde langzamer dan die van zijn teamgenoot. “Niet te geloven deze sessie”, klaagt de Mexicaan. Nyck de Vries eindigt op de voorlaatste plaats.

Uitslagen GP Australië 2023 - 3e Vrije Training